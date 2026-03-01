Partita abbastanza agevole per l'arbitro Michael Fabbri, incaricato ieri a dirigere Inter-Genoa. La sua prestazione è, secondo l'analisi della Gazzetta dello Sport, filata abbastanza liscia: corretto il rigore assegnato al 69’ a favore del l’Inter. "Amorim intercetta il pallone con il braccio alto, staccato dal corpo: rigore ineccepibile". Corretta anche l'ammonizione a Calhanoglu al 62’ giallo: il turco, "da ultimo difensore, aveva fermato fallosamente Ekuban lanciato a rete. Non è rosso perché la palla non era diretta verso la porta e perché Carlos Augusto aveva la possibilità di recuperare".
Sezione: Focus / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 09:01
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
