Partita abbastanza agevole per l'arbitro Michael Fabbri, incaricato ieri a dirigere Inter-Genoa. La sua prestazione è, secondo l'analisi della Gazzetta dello Sport, filata abbastanza liscia: corretto il rigore assegnato al 69’ a favore del l’Inter. "Amorim intercetta il pallone con il braccio alto, staccato dal corpo: rigore ineccepibile". Corretta anche l'ammonizione a Calhanoglu al 62’ giallo: il turco, "da ultimo difensore, aveva fermato fallosamente Ekuban lanciato a rete. Non è rosso perché la palla non era diretta verso la porta e perché Carlos Augusto aveva la possibilità di recuperare".