L'Inter scava un solco ancora più importante tra sé e la prima inseguitrice: ora sono 13 i punti di distacco dal Milan, domani impegnato a Cremona. Numeri che Cristian Chivu commenta in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 sul Genoa.

FcIN - Lautaro come sta? Come ha visto Bonny-Thuram?

"Lautaro è ancora infortunato, non era convocato oggi. Bonny e Thuram hanno disputato una grande gara per le nostre esigenze e le nostre energie. Sono contento del lavoro dei ragazzi".

Siete a +13 dal Milan, arriverete al derby più sereni?

"Io penso al Como, la gara più importante per noi in questo momento".

In TV ha detto che non basta mai quello che fa l'Inter, cosa intendeva?

"Una narrativa che non ha niente a che fare con la realtà, non viene dato il merito a quanto fatto da questa squadra negli ultimi 5 anni. Non va mai bene niente, siamo abituati ma andiamo avanti. Vogliamo essere competitivi fino in fondo".

Si è dato una spiegazione?

"Lo dovete chiedere a quelli che hanno qualcosa contro ciò che sta facendo questa squadra negli ultimi cinque anni".