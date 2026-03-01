Dopo il pari tra la Primavera dell'Inter e quella dell'Atalanta, ecco chi ha convinto nella squadra di Carbone e chi invece poteva fare meglio.

UP

EL MAHBOUBI - Come spesso gli è capitato nelle ultime partite è il più ispirato tra i nerazzurri. Tante idee, tanti dribbling e tanta voglia di incidere sulla gara, con il gran gol al volo che è la ciliegina sulla torta. Importante anche la grande continuità che ci sta mettendo, sia nelle singole partite che, più in generale, sul lungo periodo.

BREDA - Sempre preciso e puntuale riesce nel compito, non semplice, di imbrigliare Baldo e Camara quando passano dalle sue parti. La sua é una prestazione più che positiva contro un avversario non semplice, dal primo minuto al triplice fischio. Nota di merito anche per i tanti interventi in recupero, che in passato non sempre è riuscito a effettuare con i tempi giusti.

TAHO - Non ha colpe sul gol subito, che anzi era quasi riuscito a evitare. Più di una volta invece riesce a mettere i guanti sui tentativi dei giocatori atalantini, sia sui tiri da fuori che da distanza ravvicinata. Bene, al netto di un episodio in cui ha rischiato, anche in uscita alta, elemento fondamentale per dare sicurezza alla squadra.

DOWN

MOSCONI - L'intraprendenza non manca: spesso e volentieri coinvolto nelle azioni nerazzurre, anche con delle belle idee personali. Poi, però, altrettanto spesso sbaglia la scelta al momento decisivo. Da matita blu l'occasione al 78' quando non ha tirato di destro da solo davanti al portiere, preferendo un tentativo di dribbling fallito.

BALLO - Pochi minuti in cui macchia la sua prestazione facendosi sovrastare da Baldo per il gol dell'1-1. Serviva un po' più di malizia e attenzione per evitare il pareggio.