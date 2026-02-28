"Non è facile da gestire, hai sempre voglia di tornare e poi arriva un altro infortunio". Parla così Hakan Calhanoglu, raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio San Siro che consegna all'Inter tre punti nella sfida contro il Genoa: "Sono contento di essere tornato, questo gol mi dà entusisamo. Sto cercando di ritrovare il ritmo, sono contento per la vittoria".

Quante certezze vi può dare vincere il derby?

"Io voglio cercare di tornare bene, poi per il resto vediamo".