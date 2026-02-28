È Federico Dimarco il Player of the Match di Inter-Genoa, partita vinta 2-0 dai nerazzurri e decisa anche da un suo gol. Questo il commento del match ai microfoni di DAZN sul prato di San Siro: "Da qui alla fine le vittorie saranno tutte pesanti, ma questa squadra dopo le sconfitte ha sempre reagito da grande, è stata unita e oggi si è visto. Era importante vincere e mantenere il distacco".

Ci racconti il gol?

"È difficile da spiegare, ne ho fatto uno simile in Verona-Torino. Sono contento che la squadra abbia vinto".

Stai così bene che ti viene tutto.

"Il lavoro paga sempre: se i gol portano ad un titolo meglio, se sono fine a se stessi contano poco".