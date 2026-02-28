Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo preso il secondo gol quando stavamo provando ad avanzare. Non sono soddisfatto: l'Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà. Ha avuto predominio nel primo tempo e non siamo riusciti a pungerli quando potevamo. Sono più forti di noi e hanno meritato di vincere all'andata e al ritorno. Classifica? E' brutta, ma è ancora lunga. Non prendo solamente gli ultimi minuti come aspetto positivo. Sapevo che avremmo dovuto fare una partita perfetta per portare a casa punti. Non siamo partiti per venire qui a perdere, ma va accettato il verdetto del campo".

Qual è il passo per trovare continuità?

"La squadra che voglio costruire non può richiedere più tempo perché non c'è tempo. Abbiamo valore per toglierci da questa zona. Credo che siamo comunque sulla strada giusta, basti pensare alle partite fatte con Lazio e Napoli. Oggi c'era una squadra che è al momento tanto più forte di noi e non dobbiamo farci prendere da questa sconfitta. Dobbiamo continuare a lavorare, i ragazzi mi danno buoni contributi facendoci ben sperare".