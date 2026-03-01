Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei rossoneri sul campo della Cremonese a una settimana dal derby: "Abbiamo il primo obiettivo che era tornare in Champions, stiamo facendo una grande stagione e questa era una partita fondamentale. Dobbiamo finire bene, contro l'Inter sarà un'altra partita, non decisiva per i punti ma il derby è sempre una cosa personale. Abbiamo grande rispetto per l'Inter perché è una grande squadra ma la giocheremo per fare risultato. Il derby è una partita molto bella da giocare, si sente anche fuori Milano. Tutti vorrebbero giocare queste gare, da vincere o morire".

Ai microfoni di Sky, Leao ha aggiunto: "La settimana del derby è sempre diversa: non si esce, ognuno deve trovare il suo modo di stare concentrato perché è importante arrivare pronti. Sappiamo che è una partita diversa ma sarà da sfruttare perché l'ambiente sarà molto bello".