"Prestazione positiva per Fabbri, che porta a casa senza problemi la sfida di San Siro, vedendo bene in occasione del rigore". Comincia così l'analisi di Gianpaolo Calvarese sull'arbitraggio di Inter-Genoa da parte del fischietto della sezione di Ravenna:" Il braccio di Amorim, infatti, è davvero alto e intercetta il cross di Luis Henrique. Nonostante la distanza ridotta, il penalty è netto: fa bene Fabbri a fischiarlo già in campo", scrive sulle colonne di Tuttosport.

L'ex arbitro promuove Fabbri anche dal punto di vista disciplinare. "La linea seguita dall'arbitro romagnolo è coerente per tutto il corso della partita. Sono evidenti i due cartellini gialli estratti prima dell'intervallo. Il primo è per Ruslan Malinovskyi, che entra in ritardo su Bonny dopo pochi minuti. Corretta anche l'ammonizione per Mkhitaryan, che interrompe con un fallo un possibile contropiede di Vitinha. Nel secondo tempo è inevitabile il giallo per Hakan Calhanoglu, che viene anticipato da Ekuban: secondo Fabbri ci sono i presupposti perché si tratti di una promettente occasione da gol e per questo decide di ammonire il centrocampista turco".