Ai microfoni di Inter TV è intervenuto anche il portiere nerazzurro Yann Sommer dopo il 2-0 di stasera contro il Genoa: “Abbiamo fatto molto bene dopo una partita difficile contro il Bodo, abbiamo fatto una bella performance, ci siamo difesi bene contro una squadra molto forte dal punto di vista offensivo. Abbiamo una difesa che difende molto bene, ci parliamo, siamo sempre compatti. È difficile per un avversario costruire qualcosa sotto di noi. Quando abbiamo la palla vogliamo sempre avere il controllo, anche senza palla stiamo facendo molto bene”.

Ora il Como in Coppa Italia.

“Ovviamente vogliamo fare bene anche lì, è un titolo. Vogliamo fare di tutto per andare alla finale di Roma, è una partita interessante contro una squadra molto forte, a cui piace giocare come a noi, puntiamo molto su questa partita e speriamo di fare bene”.