Arrivata in extremis la vittoria in casa della Cremonese, Massimilano Allegri comincia già a sentire profumo di derby. Il tecnico del Milan, intervistato da Sky Sport, parla in termini decisamente aulici della gara contro l'Inter, prima in classifica a dieci punti dai rossoneri: "Il derby? Si gioca per tutto. Sarà una bellissima serata e noi saremo fortunati a viverla e godercela fino in fondo. Dovremo prepararla bene". Oltretutto, Allegri avrà a disposizione tutti gli effettivi visto che i giocatori diffidati, come Adrien Rabiot e Alexis Saelemakers, non sono incappati in cartellini gialli che sarebbero costati una squalifica pesante: "Ho schierato i diffidati perché bisogna guardare partita per partita e anche per senso di responsabilità. Bisogna saper giocare le partite da diffidati".

Ai microfoni di DAZN, Allegri aggiunge: "Sarà una partita meravigliosa e in quelle partite lì può succedere di tutto. Se abbiamo chance? Credo che l'Inter abbia vinto 22 partite, 4 perse e una pareggiata. Speriamo che domenica i numeri le diano contro".