Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa del calcio europeo e delle prove delle italiane in Champions. Le sue parole: "Nel calcio europeo non posso sbilanciarmi sulle differenze tra Serie A e altre squadre. L'Atalanta ha battuto il Borussia Dortmund, se andiamo a vedere l'Inter ha avuto diverse occasioni non concretizzate contro il Bodo Glimt. Ha creato tanto, non ha concretizzato ed è uscita. Nell'ultima gara l'Inter vince anche con un colpo di classe di Dimarco, sono tanti i fattori da considerare".