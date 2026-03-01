L'Inter ha prenotato Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese. E ha cerchiato un rosso una data importante: secondo quanto riportato da Nicolò Schira per la rubrica de Il Giornale 'Piazza Affari', infatti, il club nerazzurro attende con impazienza il prossimo otto aprile, giorno nel quale è prevista l'udienza nel corso della quale la Procura di Udine chiederà l'archiviazione delle accuse di presunta violenza sessuale pendenti sul ragazzo ex Salisburgo.
Una volta superato questo passaggio, Solet tornerà al centro del mercato: l'Udinese valuta il giocatore 25 milioni di euro, ma l'Inter ha avviato i contatti con l'agente Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu, ed è in pressing.
Sezione: Focus / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 14:49
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
CdS - Più Fede che mai. Dimarco fa male anche al Genoa con un perla che attesta la sua miglior stagione di sempre
La Repubblica - Questa Inter non ha rivali: dal derby d'andata ha vinto sempre, solo un pari contro il Napoli
Moviola GdS - Tutto facile per Fabbri: giusto il rigore all'Inter. Calhanoglu su Ekuban non da rosso
Chivu a DAZN: "Non ho visto il rigore perché voglio sentire il boato di San Siro. Dimarco? È tutto merito suo"
Sommer in conferenza: "Non si può essere sempre al top, ora sto veramente bene. Derby? Il distacco dal Milan può aiutare"
