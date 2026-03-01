L'Inter ha prenotato Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese. E ha cerchiato un rosso una data importante: secondo quanto riportato da Nicolò Schira per la rubrica de Il Giornale 'Piazza Affari', infatti, il club nerazzurro attende con impazienza il prossimo otto aprile, giorno nel quale è prevista l'udienza nel corso della quale la Procura di Udine chiederà l'archiviazione delle accuse di presunta violenza sessuale pendenti sul ragazzo ex Salisburgo.

Una volta superato questo passaggio, Solet tornerà al centro del mercato: l'Udinese valuta il giocatore 25 milioni di euro, ma l'Inter ha avviato i contatti con l'agente Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu, ed è in pressing.