Il Panini Player of the Match di Inter-Genoa Federico Dimarco, autore del meraviglioso gol dell’1-0 arriva ai microfoni di Sky Sport per parlare di quanto avvenuto a San Siro questa sera:

Non era semplice ripartire con questa energia dopo l’eliminazione Champions.

“Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma ogni volta che ha perso una partita l’Inter si è mostrata sempre unita ed è ripartita più forte di prima. Si è vista anche oggi, abbiamo avuto magari qualche momento di difficoltà perché la stanchezza della gara col Bodo si è sentita. Bene così, dobbiamo andare avanti perché manca poco”.

La tua stagione è difficile da definire come quella di un difensore.

“Sì, è una bella stagione, ma se poi questi numeri non portano a titoli di squadra contano meno. Preferisco farne meno e vincere il campionato. Dobbiamo andare avanti così”.

Che massaggio mandiamo a una settimana dal derby?

“Pochi messaggi da mandare, prima c’è la Coppa Italia. Poi penseremo al derby".