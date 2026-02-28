Il Panini Player of the Match di Inter-Genoa Federico Dimarco, autore del meraviglioso gol dell’1-0 arriva ai microfoni di Sky Sport per parlare di quanto avvenuto a San Siro questa sera:

Non era semplice ripartire con questa energia dopo l’eliminazione Champions.
“Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma ogni volta che ha perso una partita l’Inter si è mostrata sempre unita ed è ripartita più forte di prima. Si è vista anche oggi, abbiamo avuto magari qualche momento di difficoltà perché la stanchezza della gara col Bodo si è sentita. Bene così, dobbiamo andare avanti perché manca poco”.

La tua stagione è difficile da definire come quella di un difensore.
“Sì, è una bella stagione, ma se poi questi numeri non portano a titoli di squadra contano meno. Preferisco farne meno e vincere il campionato. Dobbiamo andare avanti così”.

Che massaggio mandiamo a una settimana dal derby?
“Pochi messaggi da mandare, prima c’è la Coppa Italia. Poi penseremo al derby". 

Sezione: Focus / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 23:04
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.