Archiviato il Bodo/Glimt, l’Inter ha ripreso la marcia confermando l’ottimo trend delle ultime gare in campionato. Al termine del match vinto per 2-0 in casa contro il Genoa è intervenuto ai microfoni di Inter TV l’esterno Carlos Augusto: “È stata una partita importante, ne restano undici più la Coppa Italia e dobbiamo continuare così. Dopo gare come quella contro il Bodo tutti aspettano di vederti mollare, ma oggi non è successo e non dobbiamo farlo. Sappiamo che le sconfitte così fanno male, ma siamo un gruppo di ragazzi che hanno esperienza. Hanno avuto qualche difficoltà negli anni scorsi, tutti si aspettano un nostro calo ma noi siamo pronti a dare il nostro meglio in campionato e in Coppa”

Guardate la classifica?

“Dobbiamo fare il nostro perché se non vinciamo le nostre non saremo lì sopra. Ovviamente guardiamo le altre partite, ma alla fine sappiamo che dobbiamo pensare a noi”.