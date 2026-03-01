Applausi, cori e una maglia speciale con il numero 14 consegnata al centro del campo di San Siro prima di Inter-Genoa: così l’Inter ha celebrato Arianna Fontana, una delle grandissime protagoniste della spedizione italiana ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e grande tifosa nerazzurra. Il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha consegnato alla short tracker valtellinese una maglia dell'Inter col numero 14, tante quante sono le medaglie olimpiche vinte in carriera da colei che è diventata l'atleta più medagliata di sempre della storia a cinque cerchi dell'Italia.



