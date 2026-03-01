Poche energie che bastano all'Inter per conquistare l'ottava vittoria di fila in Serie A, il provvisorio +13 sul Milan e un 6,5 in pagella sulla Gazzetta dello Sport che non ha dubbi nel decretare il migliore della partita, ovvero Federico Dimarco. "Il sorriso di Arianna Fontana a bordo campo è la sua ricompensa: segna un altro gol fantastico, il sesto in campionato, e disintegra i malumori": 7,5 per Dimash, ancora una volta autore di un grandissimo gol che fa stropicciare gli occhi ai presenti sugli spalti del Mezza. Se il 32 di Chivu si prende lo scettro di migliore in campo, al polo inverso c'è Marcus Thuram.

Il francese "non c’è, non si trova più. Delude nel rendimento e nell’atteggiamento. È in letargo ormai da molte settimane. Che si svegli nella bella stagione?" si legge con un pizzico di ironia e provocazione insieme sulla Rosea che dà solo 5 al Tikus e più di un sei politico a Cristian Chivu, giudicato coerentemente con il giudizio generale sulla squadra. L'allenatore romeno "insiste con il passo da record. Cambia quattro pezzi rispetto al Bodo e ottiene la reazione che chiedeva alla squadra: lo scudetto è ormai a vista": 6,5 per l'ex terzino, oggi alla guida della sua Inter. Voto condiviso con Luis Henrique,Calhanoglu e Mkhitaryan.