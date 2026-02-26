Forte dei 64 punti conquistati in 26 giornate, in caso di successo contro il Genoa l'Inter potrebbe toccare quota 67 dopo 27 gare per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72 punti) e il 2006/07 (73). Un cammino importante in cui sta risultando fondamentale anche l'apporto dalla panchina: con le reti di Mkhitaryan e Akanji contro il Lecce, infatti, la squadra nerazzurra è salita a 10 gol segnati dai giocatori subentrati, record nella Serie A 2025/26.