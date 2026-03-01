Il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito a sventare il pericolo diffide in vista del derby, considerando che a Cremona non sono stati ammoniti Rabiot, Fofana e Saelemaekers. Ma ci potrebbe essere un assente tra sette giorni contro l'Inter. Poco prima del gol del vantaggio, infatti, è uscito dal campo Davide Bartesaghi per un risentimento flessore destro. Condizioni che saranno valutate giorno per giorno dallo staff rossonero.