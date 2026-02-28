Il Genoa esce con zero punti da San Siro. Daniele De Rossi, tecnico del Grifone, commenta a caldo a DAZN la sconfitta dei rossoblu contro la capolista Inter: "È difficile essere soddisfatti quanto meriti di perdere, ma ci sono degli spunti positivi. La squadra è rimasta in partita contro una squadra molto più forte di noi. Abbiamo preso il rigore quando stavamo mettendo fuori la testa, ma per fare punti qui devi essere perfetto e sfruttare gli episodi a favore. Non devi concedere niente, se no poi escono con la loro qualità. Se hanno vinto 14 partite su 15 un motivo ci sarà... Oggi secondo me erano anche feriti nell'orgoglio e hanno fatto una partita al di sopra delle ultime che hanno fatto".

Avete un grande attacco, importante anche la qualità a centrocampo.

"Sono d'accordo, abbiamo un attacco di alta classifica e hanno sempre un atteggiamento positivo. Oggi Vitinha ha fatto l'esterno in blocco basso, ma oggi non era sufficiente. Alla lunga questo farà la differenza per noi nella lotta salvezza".

Si aspettava che affrontare Chivu in panchina sarebbe stata così dura?

"Con l'Inter è sempre dura, lo è stato anche quando l'ho affrontata con Inzaghi. Cristian sta facendo un lavoro incredibile, al di là del fatto di aver provato a rovinargli la festa sono contento per lui: se lo merita. È arrivato in una situazione difficile, con una squadra che arrivava da una finale difficile da digerire. Lui con la gestione del gruppo, le parole giuste e un grande gioco li sta conducendo ad un titolo che secondo me sarebbe meritato. Non me l'aspettavo perché fino a pochi anni fa allenava i giovani, ma sono contento di ritrovarlo in queste panchine e io sono contento di essere nella panchina in cui sono".

Eravate insieme in campo il giorno del sinistro di Totti contro la Samp. Lo ricorda il gol di oggi di Dimarco?

"Non lo so... Dimarco ha fatto un grandissimo gol, ma questo qui lo lascerei nell'Olimpo dei gol più belli di questo campionato. Dimarco è un giocatore pazzesco, gli faccio i miei complimenti perché ha fatto un grande gol. Quello di Totti esce solo dalla testa dei geni un po' folli".