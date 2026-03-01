"Si poteva fare di più, ma sono troppo forti". Vitinha, attaccante del Genoa, commenta in maniera schietta il ko contro l'Inter ai microfoni di SportMediaset: "Sapevamo che l'Inter è una grande squadra con tanta qualità, ci ha messo in difficoltà però dopo 20' alla fine della partita ho pensato che potevamo fare qualcosa di più. Analizzeremo la gara e vedremo cosa è mancato".

"È un Genoa vivo, con tanta voglia di vincere come ci dice il mister. Abbiamo i nostri obiettivi, sono sicuro che li raggiungeremo - aggiunge il portoghese . Ogni gara serve per capire cose in più, abbiamo una settimana in più per lavorare e per capire dove migliorare. Dobbiamo guardare a noi, dare il 100% e cercare di fare punti anche contro le grandi. Tanti giocatori offensivi? Abbiamo la mentalità giusta, ci sono tanti giocatori offensivi ma quando c'è bisogno di difendere lo facciamo. È per questo che il mister ha fiducia, perché aiutiamo la squadra e questo è importante. Vogliamo lottare fino alla fine per fare punti".