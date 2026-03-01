"Nessun contraccolpo, nessuna crisi di rigetto o di identità". Questo l'incipit del pezzo scritto sulle pagine del Corriere della Sera per commentare la vittoria dell'Inter contro il Genoa, arrivata a pochi giorni di distanza dall'uscita dalla Champions League che ha lasciato un po' di stanchezza.

Il quotidiano generalista sottolinea che "la squadra di Chivu sa quello che vuole e sa come ottenerlo, vince con un gol per tempo la quattordicesima partita nelle ultime quindici (in mezzo c'è il 2-2 con il Napoli) e si accomoda con 13 punti di vantaggio, in attesa della trasferta di oggi del Milan a Cremona". È la terza volta nella storia che i nerazzurri hanno almeno 67 punti dopo 27 giornate, a testimonianza del cammino importante.