Dopo lo 0-0 interno contro l'Alcione Milano, Omar Danesi, vice di Stefano Vecchi squalificato, ha commentato la partita dell'Inter U23. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla possibile mancanza di lucidità nell'ultimo terzo di campo

"Non so dire se è lucidità. Sicuramente maggiore determinazione e voler cercare il gol. Nel primo tempo siamo stati bravi a gestire la palla, ad arrivare in area di rigore spesso, abbiamo calciato anche un po' di volte dove il loro portiere è intervenuto. Però voglio anche ricordare che abbiamo giocato contro una squadra seconda nel girone come miglior difesa dietro al Vicenza, che sta uccidendo il campionato. Nonostante questo abbiamo creato tre o quattro situazioni importanti oltre al palo. Ci è mancata non so se lucidità, direi un po' più di determinazione e cattiveria nel cercare con convinzione il gol".

Sulle scelte sbagliate in ripartenza

"Sono d'accordo su questo. Abbiamo avuto due o tre situazioni tra cui il palo di Topalovic in ripartenza. In altre circostanze dovevamo essere più freddi nella scelta della giocata, che non ci ha avvantaggiato e ha consentito a loro di rientrare velocemente".

Sulla prestazione di Kaczmarski

"Iwo ha fatto una partita importante come direi tutta la squadra nel primo tempo, abbiamo messo l'Alcione sotto nella loro metà campo, una squadra che è quinta in classifica, che sta facendo vedere i suoi lavori con una buona identità. Ma non solo lui, anche Topalovic e Berenbruch hanno lavorato molto bene in mezzo, supportati anche dai difensori in costruzione. E' stata una prova generale molto positiva, il nostro progetto continua, stiamo lavorando con i giovani e la cosa importante è che crescano sempre di più. Stasera hanno dato prova comunque di maturità".

Se oggi si è vista la differenza di esperienza tra le due squadre nel fallo da espulsione di Ciappellano e nel fallo per fermare il rinvio di Calligaris

"Sorrido perché quando si dice dei giovani... Proprio manca l'esperienza, banalmente nella cosa che hai sottolineato dobbiamo ancora crescere, spendere qualche fallo in più, magari ci fa comodo anche per rifiatare e per non fare ripartire gli avversari. Anche sotto questo punto di vista però i ragazzi si sono applicati molto bene, espluso qualche spunto. Io non ricordo parate di Calligaris, nel complesso abbiamo fatto un'ottima gara con un ottimo atteggiamento".

