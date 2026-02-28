C'è anche Yann Sommer tra i protagonisti di Inter-Genoa intercettati da DAZN dopo il triplice fischio di San Siro: "Non è mai semplice giocare una partita in Serie A, ma era importante dopo una sconfitta dura come quella con il Bodo. A volte il calcio è così, ma una grande squadra si vede in questi momenti. Abbiamo parlato e visto che possiamo fare meglio, poi ci siamo concentrati si questa partita. Era molto importante per noi".

Avevate paura che il ko con il Bodo potesse cambiare qualcosa?

"Paura mai. Il Bodo ha fatto due partite buone contro di noi e siamo usciti, mentalmente non è facile però come ho detto una grande squadra si vede in queste momenti. Abbiamo grande esperienza, volevamo il controllo della partita, abbiamo difeso e fatto tutto bene".

In estate avresti immaginato di essere a +13 a febbraio-marzo?

"È una bella situazione per noi. Io non penso tanto prima di una stagione perché è sempre lunga, provo sempre ad andare step by step. E questo abbiamo fatto come squadra. Adesso siamo in una situazione interessante, ma mancano ancora undici partite e alla prossima c'è il derby. È una partita importante, adesso vediamo".