Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi, deceduto quest'oggi all'età di 88 anni. Da calciatore, Marchesi indossò in particolare le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio, per poi intraprendere una lunga carriera da allenatore iniziata nel 1973 guidando il Montevarchi. Per lui anche una stagione all'Inter nel 1982-1983, il primo anno dopo la partenza di Eugenio Bersellini, anche se la sua esperienza più significativa risale alla stagione 1984-1985 quando ebbe l'onore di allenare Diego Armando Maradona nel suo primo anno al Napoli. 

Dom 01 marzo 2026
