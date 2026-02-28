La Champions League è un affare ormai in archivio: l'Inter torna a sentire odore di campionato e di conseguenza torna a marciare col suo passo da schiacciasassi. Paga dazio a San Siro anche il Genoa di Daniele De Rossi, che ci mette anche generosità in campo ma finisce col soccombere alla forza dei nerazzurri, che si impongono con un comodo 2-0 grazie al bellissimo gol di Federico Dimarco e al calcio di rigore siglato da Hakan Calhanoglu, picchi di una performance di ottimo livello a parte qualche piccolo brivido qui e là. Il modo ideale per avvicinarsi al derby di domenica prossima col Milan, che al momento va a -13: un primo posto completamente blindato.
INTER-GENOA 2-0
MARCATORI: 31' Dimarco, 70' Calhanoglu (R)
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij (67' 31 Bisseck), 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski (77' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan (59' 20 Calhanoglu), 32 Dimarco; 9 Thuram (59' 94 Esposito), 14 Bonny (77' 17 Diouf).
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Sucic, 15 Acerbi, 36 Darmian, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.
GENOA: 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Østigård, 22 Vasquez; 77 Ellertsson, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi (46' 4 Amorim), 3 Martín (85' 20 Sabelli); 8 Baldanzi (66' 10 Messias), 9 Vitinha (59' 18 Ekuban), 29 Colombo (66' 21 Ekhator).
In panchina: 1 Leali, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 13 Zätterström, 14 Onana, 70 Cornet, 73 Masini, 74 Doucoure.
Allenatore: Daniele De Rossi.
Arbitro: Fabbri. Assistenti: Zingarelli-Bercigli. Quarto ufficiale: Perri. VAR: Maggioni. AVAR: Guida.
Note
Spettatori: 72.945
Possesso palla: 56%-44%
Tiri totali: 14-6
Tiri in porta: 6-2
Espulsi: Emanuele Mancini (collaboratore di De Rossi) all'86esimo
Ammoniti: Malinovskyi (G), Mkhitaryan (I), Calhanoglu (I)
Corner: 10-2
Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.
94' - FISCHIA FABBRI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER BATTE 2-0 IL GENOA E AUMENTA PROVVISORIAMENTE IL VANTAGGIO SUL MILAN!!
94' - Chivu ha già lasciato il campo, mentre l'Inter batte il decimo corner.
93' - Lancio troppo profondo per Ekhator, pallone che si perde sul fondo.
92' - Velleitario tiro di Ostigard dalla distanza, para facile Sommer.
91' - Inizia il recupero. Fallo di Barella su Sabelli.
89' - Saranno quattro i minuti di recupero. Bello sprint di Luis Henrique che però getta alle ortiche il cross, allontana Ostigard.
87' - Tiro di Diouf murato, poi Carlos Augusto cerca il numero in area rossoblu.
86' - Fabbri allontana un componente della panchina del Genoa. Si tratta di Emanuele Mancini, collaboratore tecnico di De Rossi.
85' - Nel Genoa fa il suo ingresso in campo Sabelli, fuori Martin.
82' - Ekhator riesce a ricevere palla e parte in avanti, poi entrato in area mette in mezzo dove Akanji ci mette il piede per una deviazione pericolosissima che rimpalla su Sommer.
80' - Ellertsson riceve palla da punizione, bel colpo di testa che finisce fuori non di molto.
78' - Subito Diouf parte lancia in resta entrando in area e calciando. Vasquez rimpalla mandando in corner.
76' - Attenzione, si accascia a terra Bonny che viene prontamente sostituito da Diouf. Fuori anche Zielinski, in campo Frattesi.
75' - Problemi per Akanji, a terra dopo uno scontro con Ekhator.
73' - Rischia l'Inter, Zielinski ci mette una pezza facendo rimpallare il pallone su Ekhator.
70' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Bijlow spiazzato, il turco si conferma una sentenza. Chivu non aveva guardato la conclusione.
69' - Calcio di rigore per l'Inter. Dopo un palo colpito da Luis Henrique con la complicità di Bijlow, Amorim colpisce di mano il cross dello stesso brasiliano.
67' - Finisce anche la partita di De Vrij, dentro Bisseck.
66' - Nel Genoa scocca l'ora di Messias e Ekhator, fuori Baldanzi e Colombo.
65' - Scontro tra Calhanoglu e Ekuban, per Fabbri è fallo del turco che viene ammonito.
63' - Zielinski finta e supera un avversario per poi crossare per Esposito, che viene anticipato da Bijlow.
62' - Caros Augusto riesce a impedire l'intervento pulito di Ekuban sul cross di Ostigard, sulla palla piomba Ellertsson che però colpisce malissimo mandando fuori.
61' - Frendrup prova a lanciare Baldanzi in profondità, Calhanoglu mette il piede e sporca la traiettoria agevolando Sommer.
59' - Arrivano i orimi cambi nell'Inter: fuori Thuram e Zielinski, in campo Esposito e Calhanoglu. Nel Genoa Ekuban rileva Vitinha.
58' - Pericolo per l'Inter, conclusione dalla distanza di Vitinha leggermente deviata che termina sul fondo.
56' - Sono 72.945 gli spettatori presenti a San Siro.
53' - Ellertsson mette sul secondo palo, la difesa non valuta bene il pallone sul quale arriva Vitinha saltando su Luis Henrique. Nessuno dei rossoblu aiuta però il compagno e Sommer mette le mani sul pallone.
51' - Carlos Augusto prova il cross rasoterra dopo un lungo possesso palla, Bijlow si butta e blocca.
48' - Zielinski si scatena nei dribbling tra tre difensori, ma poi nella foga agonistica perde il pallone.
46' - Subito corner per l'Inter, guadagnato da Dimarco. Angolo calciato però male dall'autore del gol che poi commette fallo su Vitinha.
21.51 - Primo pallone del secondo tempo per il Genoa: PARTITI!
21.50 - Ufficiale il cambio nel Genoa: Amorim per Malinovskyi.
21.49 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio della ripresa.
21.47 - Momento di saluti in campo tra Pepo Martinez e il quarto portiere del Genoa Sommariva.
21.45 - De Rossi cambierà una pedina a inizio ripresa: fuori l'ammonito Malinovskyi, dentro Amorim.
HALFTIME REPORT - Velocità di crociera, un bel numero di occasioni, la gemma di Federico Dimarco: questi gli elementi principali di un primo tempo in controllo per l'Inter al cospetto di un Genoa che ci mette coraggio ma viene salvato in più circostanze dal proprio portiere Bijlow che in un caso ringrazia anche la traversa. Sposta l'ago della bilancia il bellissimo gol di Federico Dimarco che con un colpo d'esterno su assist di Henrikh Mkhitaryan infila la palla in un angolo strettissimo mandandola sul palo opposto.
45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 sul Genoa grazie al gol di Dimarco.
45' + 1 - Azione insistita di Baldanzi, che però viene bloccato da Dimarco che viene applaudito dai tifosi.
45' - Ci sarà un minuto di recupero.
44' - Luis Henrique ferma Vitinha poi appoggia la palla col tacco ad Akanji, San Siro apprezza.
42' - Colpito in pieno addome Carlos Augusto dal lancio di Mercandalli, il brasiliano resta a terra per qualche istante.
40' - Lancio troppo profondo di Barella per Thuram, che comunque applaude l'iniziativa del compagno.
39' - Bonny aggira cinque difensori prima di appoggiare su Thuram che si imbottiglia nelle maglie genoane e non trova il varco. Poi Luis Henrique mette a Barella il cui cross viene bloccato da Bijlow.
35' - Ellertsson prova alla botta alla Dimarco sul lancio di Malinovskyi calciando al volo, Sommer è attento e blocca. Problemi per Dimarco che è andato a sbattere contro l'islandese.
33' - Inter che affonda ancora, Barella solo in area colpisce di testa mandando alto.
IL GOL DI DIMARCO: Ulteriore segnale della stagione di grazia dell'esterno nerazzurro, che arriva sul pallone liftato servito dalle retrovie da Mkhitaryan e infila la sfera nella cruna dell'ago, trovando un angolo ridottissimo con un colpo d'esterno incredibile che non lascia scampo a Bijlow.
31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOO!!!
30' - Ancora Bijlow protagonista: gran riflesso del portiere del Genoa sul colpo di testa di Bonny che sembrava ben angolato.
28' - Bel filtrante di Dimarco per Thuram, che però si perde sul più bello e viene anticipato.
27' - Traversa di Mkhitaryan! Il tiro potente dalla distanza dell'armeno, sporcato da Vasquez, finisce sul montante a Bijlow battuto.
26' - Akanji ancora distratto, palla fuori misura per Carlos Augusto che termina a lato.
26' - Lunghissimo possesso palla dell'Inter, che però non riesce a crossare. Poi libera la difesa genoana.
23' - Stavolta è bravo De Vrij ad anticipare Vitinha pronto a fare male.
21' - Classico fallo tattico di Mkhitaryan a fermare l'avanzata di Vitinha, giallo per l'armeno.
20' - Con la sua discesa Colombo fa collassare su di sé tre difensori prima di appoggiare su Martin che col suo cross non trova nessuno. Disattenzione di De Vrij.
18' - Ancora Inter con l'affondo orchestrato da Thuram che appoggia a Mkhitaryan il cui cross finisce in mezzo all'area dove Barella lascia il tiro al francese che viene respinto dalla difesa.
18' - Sul corner di Dimarco, Bijlow con un bel colpo di reni sventa un potenziale pericolo.
17' - Grande parata di Bijlow sul tiro di Bonny. Malinovskyi perde palla, Mkhitaryan la intercetta e scarica sul francese che controlla e calcia, l'ex PSV si distende e manda in corner.
16' - Luis Henrique sfonda bene a destra poi però frena e mette in mezzo un pallone improponibile per Barella, recuperato dal Genoa.
15' - Brutta palla persa di Akanji, rimessa laterale regalata al Genoa.
13' - Colpo di testa di Akanji sul corner di Dimarco, palla altissima.
9' - Baldanzi prova a seminare il panico nella retroguardia nerazzurra, la difesa libera. Sulla ripartenza Inter, giallo per Malinovskyi dopo un fallo su Bonny.
6' - De Vrij svetta di testa sul corner di Dimarco, ma il suo colpo di testa è debole con Bijlow che controlla.
5' - Ostigard anticipa fallosamente Thuram, punizione per l'Inter.
4' - Genoa che si propone col pressing e recupera un'altra palla a ridosso della metà campo.
3' - Nell'anticipare Bonny, Frendrup manda la palla in calcio d'angolo.
2' - Palla recuperata dal Genoa a metà campo, prova la conclusione dalla distanza Colombo mandando alto.
20.46 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.45 - Barella e Vasquez davanti a Fabbri per il sorteggio.
20.42 - Le due squadre entrano in campo in questo momento. Bell'abbraccio tra gli ex compagni Chivu e De Rossi.
20.41 - Inter e Genoa pronte a entrare in campo. Barella sarà il capitano della serata.
20.34 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio.
