Dimenticata la delusione Champions, il campionato dell’Inter continua a essere sontuoso: il 2-0 sul Genoa vale l’ennesimo mattoncino di un cammino strepitoso e avvicina i nerazzurri nel miglior modo possibile al derby. Questo il commento del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport:

Questa squadra quando cade si rialza sempre. Oggi è arrivato un segnale importante da questo punto di vista. Quanto è contento per questa reazione?

“Era importante, sapevamo dell’importanza dei tre punti in palio in questa partita per il finale di stagione e per quanto fatto in questi mesi. Mi prendo questi tre punti, non era semplice contro una squadra in salute che sa metterti in difficoltà. Per noi era la 16esima partita in 50 e passa giorni, dovevamo trovare energie e dare continuità a quanto fatto”.

Come sta Bonny?

“Non lo so”.

Dimarco sta stupendo tutti?

“Sta facendo del suo meglio, dà un apporto importante per le nostre ambizioni così come per il resto del gruppo”.

Contro le squadre meno forti di voi siete implacabili. Come si riesce a non perdere mai un colpo?

“Facendo sempre del nostro meglio, preparando le partite al meglio con un approccio mentale e fisico in tutto quello che si ha in quella specifica giornata. Trattando ogni partita uguale a prescindere dall’avversario, consapevoli del lavoro fatto in questi mesi e del fatto che si può vincere o perdere ma dando sempre il massimo. Questo stiamo cercando di fare da inizio stagione, poi lo Scudetto ancora non è vinto; ci sono 33 punti in palio con partite importanti, dobbiamo continuare a marciare come in questi otto mesi tra alti e bassi ma soprattutto dando continuità a quanto di buono fatto negli ultimi due mesi e mezzo”.

Come state a livello di energie? E come sta Thuram?

“Stiamo tutti bene, vogliamo capire l’importanza individuale di ciascuno all’interno del gruppo. Stanno tutti bene, hanno una mentalità vincente e hanno tutti voglia di mettersi a disposizione senza musi lunghi accettando la realtà dei fatti. Si va avanti con questa squadra, abbiamo ambizione e voglia di essere competitivi, lo stiamo dimostrando con alti e bassi ma ci prendiamo tutto quello che di buono abbiamo fatto. Marcus sta bene come gli altri attaccanti e il resto della squadra”.