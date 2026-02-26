Partenze decise e solidità difensiva. Sono questi i punti di forza emersi dall'Inter nei 13 incroci più recenti tra Inter e Genoa, con i nerazzurri che hanno segnato 16 reti nei primi tempi, concedendone soltanto due prima del duplice fischio. Importante anche la striscia positiva a San Siro: al momento il conteggio è di 11 successi consecutivi nerazzurri contro il Grifone in Serie A, con nove clean sheet. Si tratta della serie aperta più lunga di sconfitte esterne consecutive dei rossoblu nel torneo.