Consueta seduta di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri nel match contro il Genoa ad Appiano Gentile. Stesso lavoro effettuato da Ange-Yoan Bonny, che ieri è uscito malconcio dalla gara di San Siro: non sono previsti al momento esami ma, riferisce Sport Mediaset, il giocatore francese è affaticato. Remote le possibilità di vederlo in campo martedì in Coppa Italia col Como, il che significa che le scelte in attacco si riducono ora ai soli Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, con qualche Under 23 a sostegno.
Sezione: Focus / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 13:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - Focus
CdS - Più Fede che mai. Dimarco fa male anche al Genoa con un perla che attesta la sua miglior stagione di sempre
La Repubblica - Questa Inter non ha rivali: dal derby d'andata ha vinto sempre, solo un pari contro il Napoli
Moviola GdS - Tutto facile per Fabbri: giusto il rigore all'Inter. Calhanoglu su Ekuban non da rosso
Chivu a DAZN: "Non ho visto il rigore perché voglio sentire il boato di San Siro. Dimarco? È tutto merito suo"
Sommer in conferenza: "Non si può essere sempre al top, ora sto veramente bene. Derby? Il distacco dal Milan può aiutare"
Dimarco Player of the Match a Sky: "Bei numeri, ma senza titoli contano poco. Il derby? Prima la Coppa Italia"
Altre notizie
Domenica 01 mar
- 13:35 SM - Bonny affaticato, oggi ha lavorato a parte. Remote le chance di vederlo col Como
- 13:20 Sommer a RAI Radio Uno: "Il Bodo era sfavorito solo sulla carta. Il calcio a volte è così"
- 13:06 Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Grande stagione di Dimarco, contento per Calhanoglu"
- 12:52 Bergomi: "Dimarco oggi tra i più grandi al mondo. Nulla contro Inzaghi, ma merito a Chivu e allo spirito di rivalsa"
- 12:37 Milan, Tare fiducioso: "Oggi abbiamo la possibilità di vincere per arrivare al derby con grande entusiasmo"
- 12:23 Milan, Tomori: "Dobbiamo reagire per mantenere la posizione in classifica. Finora abbiamo fatto un bel campionato"
- 12:09 Corsera - Nessun contraccolpo, nessuna crisi di rigetto o di identità: l'Inter di Chivu sa quello che vuole
- 11:54 GdS - Chivu, senza dare nell'occhio, sta mordendo pezzi di storia dell'Inter. E ora punta José
- 11:40 CdS - Più Fede che mai. Dimarco fa male anche al Genoa con un perla che attesta la sua miglior stagione di sempre
- 11:25 Angolo Tattico di Inter-Genoa - Dimarco libero di svariare, Malinovskyi rimane ingabbiato: le chiavi
- 11:10 La Repubblica - Questa Inter non ha rivali: dal derby d'andata ha vinto sempre, solo un pari contro il Napoli
- 10:55 CdS - Con qualche scricchiolio l'Inter fa fuori anche il Genoa. Dimarco eccelle e Calha fa felice Chivu
- 10:40 TS - L'Inter in Italia è un martello. Bonny da valutare: Chivu in Coppa Italia con il 3-4-2-1?
- 10:26 GdS - Un superbo Dimarco e Calhanoglu mettono nero su bianco: in Serie A nessuno come l’Inter
- 10:12 Calvarese: "Prestazione positiva per Fabbri. Rigore netto per l'Inter, il braccio di Amorim è alto"
- 09:58 Pagelle TS - Dimarco formato Re Mida: ogni palla che tocca diventa oro. Per Barella e Thuram voto sotto il 6
- 09:43 Moviola CdS - Fabbri controlla la gara: nessun dubbio sul rigore fischiato all'Inter
- 09:29 Pagelle CdS - Dimarco delizioso, Bonny e Luis Henrique frizzanti. Chivu a vele spiegate verso il derby
- 09:14 CdS - Dimarco da record, ha già preso parte a 20 gol. Chivu ha toccato le corde giuste: c'è una grande differenza rispetto a Inzaghi
- 09:01 Moviola GdS - Tutto facile per Fabbri: giusto il rigore all'Inter. Calhanoglu su Ekuban non da rosso
- 08:45 Pagelle GdS - Dimarco splende ancora, Thuram non c'è più. Chivu insiste con il passo da record
- 08:30 Il Bodo è già un ricordo. Sal Da Vinci a Sanremo, l'Inter col Genoa a San Siro: che serata da 'Magica favola'
- 00:00 La fiaba del gigante di 175 centimetri e del re che non lascia indietro nessuno
Sabato 28 feb
- 23:55 Inter U23-Alcione Milano, le pagelle: Kaczmarski dà solidità, La Gumina e Iddrissou faticano
- 23:50 Inter-Genoa, la moviola: direzione tranquilla per Fabbri. Netto il rigore assegnato ai nerazzurri
- 23:50 Chivu in conferenza: "Sull'Inter una narrativa che non ha niente a che fare con la realtà. Bonny-Thuram? Grande gara"
- 23:50 videoInter-Genoa 2-0, Tramontana: "Dimarco non fa più notizia, gol capolavoro. Grande partita di Luis Henrique"
- 23:46 Chivu a ITV: "Abbiamo sempre dato tutto, sia nelle vittorie che nelle sconfitte"
- 23:46 Chivu a DAZN: "Non ho visto il rigore perché voglio sentire il boato di San Siro. Dimarco? È tutto merito suo"
- 23:42 Genoa, Ellertsson in conferenza: "Inter forte, noi potevamo fare qualcosa di più. Dimarco..."
- 23:40 Genoa, De Rossi in conferenza: "Siamo stati in gara, l'Inter non ci ha massacrato. Carboni? Senza parole, ma si riprenderà"
- 23:36 Chivu a Sky: "Lo Scudetto non è ancora vinto, dobbiamo marciare come fatto sin qui. Non so come sta Bonny"
- 23:30 D'Ambrosio bloccato a Dubai: "Siamo in un sottoscala alle due di notte, c'è preoccupazione per gli attacchi"
- 23:25 Genoa, De Rossi a DAZN: "Inter molto forte, se ha vinto 14 partite su 15 un motivo ci sarà..". Poi esalta Chivu
- 23:21 Sommer in conferenza: "Non si può essere sempre al top, ora sto veramente bene. Derby? Il distacco dal Milan può aiutare"
- 23:20 Sommer a ITV: "La Coppa Italia è un obiettivo, ma attenzione al Como"
- 23:12 Sommer a DAZN: "Una grande squadra si vede in questi momenti. Paura dopo il Bodo? No, paura mai"
- 23:11 Carlos Augusto a ITV: "Tutti si aspettavano di vederci mollare, ma vogliamo dare il massimo fino alla fine"
- 23:07 Genoa, De Rossi a Sky: "Inter più forte, ma non sono soddisfatto della nostra prova. Vi spiego perché"
- 23:06 Calhanoglu a DAZN: "Contento di essere tornato, questo gol mi dà entusiasmo"
- 23:06 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Importante vincere per tenere il distacco. Il gol? Il lavoro paga sempre"
- 23:04 Dimarco Player of the Match a Sky: "Bei numeri, ma senza titoli contano poco. Il derby? Prima la Coppa Italia"
- 23:03 Danesi in conferenza: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Il nostro progetto continua"
- 23:00 Calhanoglu a Sky: "Derby? Guardiamo solamente noi stessi. Sul rigore..."
- 22:57 Sommer a Sky: "Oggi abbiamo fatto molto bene. Clean sheet? Fa piacere avere una difesa così davanti a me"
- 22:51 Inter-Genoa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Inter-Genoa 2-0, Triplice Fischio - I nerazzurri si mettono alle spalle il Bodo. Dimarco-Calha ed è +13
- 22:45 Riparte il panzer nerazzurro: l'Inter batte 2-0 il Genoa e arriva al derby in piena comfort zone, Milan per ora a -13
- 22:41 Inter-Genoa, le pagelle - Dimarco-Mkhitaryan, la qualità paga. Luis Henrique decisivo all'improvviso
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-GENOA: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:31 Topalovic prende il palo, Inter U23 e Alcione Milano non si fanno male: finisce 0-0 a Monza
- 22:01 Inter-Genoa, il Meazza si riempie di nuovo: quasi 73 mila spettatori
- 20:36 videoLe emozioni prima di Inter-Genoa: il punto di vista dei tifosi
- 20:32 Chivu a Sky Sport: "Sappiamo le ambizioni del Genoa. Dai nostri attaccanti numeri pazzeschi"
- 20:26 Bonny a Sky Sport: "Stasera faremo di tutto per vincere. Io ho la fortuna di crescere ogni giorno"
- 20:24 Genoa, Vasquez a DAZN: "Serve la gara perfetta. Contro squadre come l'Inter è facile avere più motivazione"
- 20:23 Genoa, Vasquez a Sky: "Inter forte, giocare a San Siro è sempre dura. Ma vogliamo fare punti"
- 20:22 Bonny a DAZN: "Io sottovalutato? Non lo so, ma conosco il mio livello. Abbiamo voglia di vincere"
- 20:16 Genoa, De Rossi a DAZN: "Inter la più forte, oggi la gara più difficile del campionato. Spero non vinca il migliore"
- 20:08 Chivu a DAZN: "Oggi gara difficilissima. Champions? Non possiamo cambiare il passato, abbiamo già voltato pagina"
- 20:08 Genoa, De Rossi a Sky: "Vogliamo dare fastidio all'Inter. Partita proibitiva? Non bisogna partire battuti"
- 19:58 Serie A, il Napoli vince all'ultimo respiro: Lukaku a tempo scaduto firma il 2-1 contro il Verona
- 19:58 Arianna Fontana a ITV: "Interista per 'colpa' di mio fratello, bello fare da portabandiera a San Siro"
- 19:44 Bonny a ITV: "Gara non facile, ma anche noi abbiamo obiettivi e daremo tutto. Voglio aiutare la squadra"
- 19:30 Sassuolo, Grosso: "Atalanta porta avanti l'onore italiano in Champions". Poi torna sul ko contro l'Inter"
- 19:15 Breda non ha dubbi: "Per l'Inter il campionato è una formalità. Dispiace per la Champions"
- 19:00 Lotta Scudetto, l'analisi di Reginaldo: "Inter prima e Milan secondo. E su Marotta..."
- 18:45 Como, il ritorno di Diao: "La squadra sta crescendo, ma pensiamo di gara in gara"
- 18:30 Mkhitaryan cerca una prima volta in nerazzurro: l'armeno all'inseguimento del secondo gol consecutivo
- 18:15 Under 23 Femminile, Robustellini convocata dalla CT Zorri per il test col Portogallo