Consueta seduta di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri nel match contro il Genoa ad Appiano Gentile. Stesso lavoro effettuato da Ange-Yoan Bonny, che ieri è uscito malconcio dalla gara di San Siro: non sono previsti al momento esami ma, riferisce Sport Mediaset, il giocatore francese è affaticato. Remote le possibilità di vederlo in campo martedì in Coppa Italia col Como, il che significa che le scelte in attacco si riducono ora ai soli Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, con qualche Under 23 a sostegno. 

Sezione: Focus / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 13:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.