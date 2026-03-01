Consueta seduta di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri nel match contro il Genoa ad Appiano Gentile. Stesso lavoro effettuato da Ange-Yoan Bonny, che ieri è uscito malconcio dalla gara di San Siro: non sono previsti al momento esami ma, riferisce Sport Mediaset, il giocatore francese è affaticato. Remote le possibilità di vederlo in campo martedì in Coppa Italia col Como, il che significa che le scelte in attacco si riducono ora ai soli Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, con qualche Under 23 a sostegno.