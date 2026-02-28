Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, si trova bloccato a Dubai in un sottoscala di amici in seguito agli attacchi che l'Iran sta effettuando contro gli Emirati Arabi Uniti come risposta ai raid congiunti di USA e Israele a Teheran: "Abbiamo ricevuto tanti alert dai telefonini, in questo momento ci troviamo in casa di un nostro amico. Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa. Abbiamo preso l’occorrente dopo che ci hanno consigliato di spostarci da qualche struttura. Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, ora c’è preoccupazione. Da quello che so, l’aeroporto è stato chiuso. Non c’è allarmismo totale, comunque, ma è preoccupante per chi non è abituato a queste situazioni", ha detto a Sky.