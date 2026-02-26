Il dominio dell'Inter sui calci piazzati è confermato dai numeri. Finora la squadra di Chivu ha messo a segno 15 gol da corner, più di qualsiasi altra squadra nei cinque grandi campionati europei in corso. Inoltre, come ricorda il sito statistico Opta, quella nerazzurra è la formazione con più reti di testa nel campionato in corso (14): l'ultimo è arrivato con Akanji nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce.