"Dimarco è forte, l'Inter anche. Potevamo fare qualcosa in più, potevo fare due gol. "La gara è andata così così, abbiamo fatto meglio verso la fine". Così Egill Ellertsson in conferenza stampa dopo Inter-Genoa 2-0. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 23:42 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
