Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ottenuta oggi contro il Genoa: “Ai ragazzi ho detto di dare il massimo, di avere fiducia e di essere la miglior versione di loro stessi. Sono stati molto bravi ed è arrivata una grande vittoria. Ho sempre detto che abbiamo 24-25 giocatori che si mettono a disposizione, che fanno del loro meglio per portare avanti quello che si vuole essere in questa stagione".

C’è voglia di provare a fare bene anche in Coppa Italia?

“Abbiamo sempre provato a fare bene in tutte le competizioni, la Coppa Italia sicuramente è un obiettivo. Abbiamo sempre dato tutto, nel bene e nel male, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Stiamo facendo una stagione che è importante e vogliamo mantenere questa determinazione”, ha concluso.