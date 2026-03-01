Romelu Lukaku è tornato a essere decisivo per il suo Napoli: Big Rom ha segnato al Bentegodi la rete della vittoria e nel post-partita ha parlato così a DAZN: "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso io è pesante. Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto". Le parole riprese da TuttoNapoli.