Non si ferma la striscia di partite senza vittorie in campionato della Primavera nerazzurra: con l'Atalanta finisce 1-1. La squadra di Carbone gioca una buona gara, trovando una grande prestazione del portiere avversario Anelli. Il muro bergamasco cade al 63', con il gran gol di El Mahboubi. Nel finale però la beffa, con il gol di testa di Baldo a punire la difesa interista all'87'. Da segnalare il rientro in campo di Yvan Mayé, che mancava causa infortunio dal 9 dicembre. Prossima sfida per i nerazzurri in infrasettimanale, mercoledì sul campo del Parma.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-1

Marcatore: El Mahboubi (63'), Baldo (87')

INTER (4-3-3): Taho, Marello, Jakirovic (dal 63' Mayé), Breda, Della Mora (dall'84' Ballo); Zarate, Cerpelletti (dall'84' Virtuani), Putsen (dal 77' La Torre), El Mahboubi, Mancuso, Mosconi (dall'84' Carrara)

A disposizione: Farronato, Nenna, Williamson, Konteh, D'Agostino, Grisoni.

Allenatore: Benito Carbone.

AmmonitIi: Cerpelletti (82'), Mancuso (92')

ATALANTA (4-4-2): Anelli; Ramaj, Parmiggiani, Isoa (dal 67' Arrigoni), Gobbo; Leandri, Ruiz (dal 67' Artesani), Mencaraglia (dal 60' Mouisse), Gasparello; Camara (dal 76' Cakolli), Baldo.

A disposizione: Barbieri, Rinaldi, Mungari, Bono, Belli, Michieletto, Aliprandi.

Allenatore: Giovanni Bosi

Ammoniti: Isoa (26'), Parmiggiani (37'), Mouisse (93')

Arbitro: Rossini

Assistenti: Cadirola, Chimento

RIVIVI IL LIVE

16.51 - Fischia tre volte Rossini. Finisce 1-1 tra Inter e Atalanta.

90'+3 - Ammonito Mouisse, fallo tattico su Mancuso.

90'+2 - Mouisse da fuori: Taho respinge, bella parata del portiere dell'Inter.

90'+1 - Ammonito Mancuso per fallo su Artesani. Entrata decisa da dietro.

90' - Quattro di recupero.

IL GOL - Cross morbido dalla destra che spiove sul secondo palo: Baldo prende posizione su Ballo e incorna. Taho tocca ma non basta, la palla si spegne in fondo al sacco.

87' - Gol dell'Atalanta. Baldo di testa trova il gol del pari, 1-1.

84' - Triplo cambio per l'Inter: escono Mosconi, Ballo e Virtuani, entrano Carrara, Della Mora e Cerpelletti.

82' - Ammonito Cerpelletti. Entrata decisa su Baldo.

78' - Mosconi si presenta da solo davanti al portiere ma non si fida del destro e non calcia. Non riesce il tentativo di rientrare sul sinistro.

77' - Cambia anche Carbone. Esce Putsen, entra La Torre.

76' - Esce Camara, entra Cakolli. Ultimo cambio per gli ospiti, han finito gli slot.

74' - Mayé si fa subito perdonare. Corner spizzato da Baldo, palla che arriva pericolosa sul secondo palo. Il difensore francese, in una situazione complicata, salva tutto.

72' - Camara si mangia l'1-1. Mayé troppo leggero nel duello, l'attaccante si presenta da solo davanti a Taho. L'estremo difensore nerazzurro lo ipnotizza.

71' - Tiro da fuori di Cerpelletti: bel destro, sin troppo pulito, blocca Anelli.

69' - Ancora Gobbo protagonista. Lancio di Artesani per l'esterno atalantino, che calcia in diagonale. Bravissimo Taho in uscita a chiudere lo specchio.

69' - Cross di Gobbo, Camara prova a deviare di testa: tocco lievissimo, non basta per spingere verso la porta.

67' - Bosi non ci sta e opera una doppia sostituzione. Entrano Artesani e Arrigoni per Ruiz e Isoa.

63' - Cambio nell'Inter. Esce Jakirovic, rientra in campo dopo quasi tre mesi Yvan Mayé.

IL GOL - Schema su angolo che porta al cross di Marello. Palla deviata da un difensore che diventa uno strano campanile, sul secondo palo c'è El Mahboubi. Coordinazione stellare e diagonale al volo che si spegne all'angolino basso, 1-0!

63' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI! 1-0 per l'Inter!

62' - Mancuso se lo mangia! Mosconi mette il compagno da solo davanti al portiere, Anelli esce bene e respinge con il piede.

61' - Mouisse si mette subito in partita con il tiro da fuori area. Taho indeciso, rimedia anticipando Camara sulla respinta.

60' - Cambio nella Dea. Esce Mencaraglia, entra Mouisse.

58' - Ancora Anelli protagonista, questa volta su Mosconi. Bel cross di El Mahboubi, tuffo del portiere ospite che respinge sull'incornata dell'esterno sondriese.

51' - Primo tiro del secondo tempo, lo firma Ruiz. Destro altissimo da fuori area.

16.01 - Si riparte senza cambi! Via al secondo tempo.

Buon primo tempo della Primavera di Carbone, che non si fa intimorire dalla pressione dell'Atalanta e riesce a imporre il proprio gioco senza grandi patemi. Protagonista assoluto di questa prima frazione il portiere atalantino Anelli, che salva due volte alla grande su Mancuso e Zarate. Nonostante gli zero gol la partita è stata decisamente piacevole, con buoni ritmi e tanta intensità. Vedremo se gli allenatori cercheranno di spargliare le carte all'intervallo con qualche mossa dalla panchina.

15.45 - Fischia due volte Rossini: non c'è recupero, il primo tempo finisce 0-0.

45' - Zarate all'improvviso! Gran sinistro da lontano, Anelli vola sotto l'incrocio e leva la sfera dal sette. Bel tiro, bella risposta del portiere, grande protagonista in questo primo tempo.

44' - Baldo prova il tiro al volo, esterno della rete. Ora l'Atalanta ha guadagnato qualche metro.

41' - L'Atalanta si distende con un duello vinto da Camara su Jakirovic. Poi Marello mette una pezza: palla sul fondo.

37' - Atalanta pericolosissima! Baldo slalomeggia in area di rigore e crossa: la palla rasoterra arriva dall'altra parte a Gobbo. Il suo tiro viene respinto da Taho, bravo ad andare giù velocissimo. Sul ribaltamento di fronte Parmiggiani stende El Mahboubi. Giallo per lui, coppia centrale ammonita per l'Atalanta.

34' - Marello ci riprova su punizione: deviazione degli uomini in barriera che facilitano il compito di Anelli. Peccato, la posizione era decisamente invitante.

32' - Ancora il mancino di Marello a insidiare Anelli. Questa volta è un tiro, di nuovo su punizione: il portiere ospite si distende e devia in corner.

27' - Inter vicinissima al gol! Marello mette un gran cross sulla punizione procurata da El Mahboubi. Mancuso sbuca sul secondo palo, grande riflesso di Anelli che salva sul tiro a botta sicura. Poi Jakirovic non riesce a ribadire in rete.

26' - Ammonito Isoa: fallo duro su El Mahboubi che aveva messo nel mirino l'area di rigore.

22' - Destro da posizione molto defilata di Mencaraglia. Palla alta, non era facile fare meglio.

15' - Atalanta vicina al gol del vantaggio. Gasparello resiste a Marello nel duello sulla fascia e crossa, sul primo palo incorna Baldo: girata sull'esterno della rete.

13' - Partita molto tattica. L'Inter imposta, l'Atalanta si alza uomo su uomo per soffocare la manovra nerazzurra. Per ora nessuna della due squadre riesce a prevalere.

2' - Risponde l'Atalanta. Discesa sulla sinistra di Leandi, che mette in mezzo. Baldo accomoda per Camara, che prova la conclusione di prima intenzione: la palla sfiora il palo e si spegne sul fondo.

2' - Subito Inter con Mosconi! L'esterno rientra e calcia con il suo sinistro: palla fuori di poco sul primo palo.

15.00 - Fischia Rossini, si parte! Primo pallone dell'Atalanta.

14.56 -Squadre in campo. Inter in nerazzurro, Atalanta in bianco.

L'Inter Primavera cerca di tornare alla vittoria in Primavera 1. Dall'altra parte l'Atalanta. I tre punti mancano dal 30 gennaio, data della vittoria contro la Cremonese. Fondamentale quindi centrare il successo per ritornare in zona playoff, che ora dista due punti: vincendo la squadra di Carbone tornerebbe al quinto posto in coabitazione con il Bologna. Da segnalare il ritorno tra i convocati di Yvan Mayé, ai box dal 9 dicembre per una frattura al quinto metatarso. Ecco le formazioni ufficiali della gara, in programma alle 15, a Interello.

