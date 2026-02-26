Se la Champions League non sorride ed è stata deludente, per l'Inter la storia è completamente diversa in Serie A, dove la squadra di Chivu ha uno stato di forma straordinario. I nerazzurri hanno inanellato 13 vittorie nelle ultime 14 partite di campionato (un pareggio, quello contro il Napoli, a completare il quadro), con 36 gol segnati nel periodo e sette successi consecutivi in Serie A. Si tratta di una striscia che nella Milano interista non si vedeva dal gennaio-marzo 2024, quando arrivarono dieci vittorie di fila.