Nelle partite dell'Inter c'è sempre lo zampino di Federico Dimarco. L'ultima conferma è arrivata nella serata di ieri con l'eurogol al volo che ha permesso ai nerazzurri di sbloccare la delicata gara casalinga contro il Genoa. Una perla, l'ennesima in stagione, che unita alla lunga lista di assist conferma l'esterno mancino come uno dei protagonisti assoluti del primato del Biscione: Dimash ha già partecipato a 20 reti complessive in tutte le competizioni con 6 gol e 14 assist "che lo consacrano tra gli uomini più decisivi dell’intero campionato", sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

La stagione in corso sta contribuendo ad aumentare fiducia anche grazie al lavoro di Cristian Chivu. Il tecnico "ha saputo toccare le corde giuste oltre a lasciarlo in campo fino all’ultimo rispetto alle abitudini maturate nell’era Inzaghi" scrive il quotidiano, ricordando le abituali sostituzioni in corsa da parte del piacentino.