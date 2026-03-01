L'Atalanta, dopo l'impresa in Champions contro il Borussia Dortmund, rallenta la sua corsa in campionato. Per la Dea una scivolata importante al Mapei Stadium, contro un Sassuolo super-determinato e che ha giocato buona parte della gara in dieci (espulso Pinamonti al 16' del primo tempo, ndr). Festeggiano i neroverdi, vittoriosi per 2-1: Kone apre le danze al 23', poi lo splendido raddoppio di Thorsvedt al 69'. Nel finale assedio bergamasco: Musah accorcia le distanze, poi Muric si supera e salva i suoi con un miracolo (con l'aiuto della traversa) sul colpo di testa di Scalvini.