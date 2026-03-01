Raggiunto da DANZ a pochi minuti da Cremonese-Milan, il ds rossonero Igli Tare presenta il match facendo chiarezza sugli obiettivi stagionali del Diavolo: "Vedendo il risultato dell'anno scorso l'obiettivo nostro era dare stabilità e creare una squadra che può raggiungere la Champions. Penso che ci sia stato un lavoro importante della società ma anche della squadra e dello staff, sono arrivati dodici giocatori nuovi e ci sta di perdere qualche punto. Restiamo concentrati, guardando al futuro con grande entusiasmo".

Temete un contraccolpo psicologico?

"Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più, una sconfitta non ti può togliere le certezze di sei mesi. Abbiamo visto anche com'è arrivata quella sconfitta, senza tornare a fare polemiche. Oggi abbiamo la possibilità di vincere per arrivare al derby con grande entusiasmo".