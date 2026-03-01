Il premio di miglior giocatore della Serie A 2025-2026 è già praticamente assegnato a Federico Dimarco. Ne è sicuro Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Cesena e Juve oggi opinionista DAZN: "Dimarco sarà al 100% eletto MVP della Serie A, non c'è un solo giocatore che possa impensierirlo. Ricordiamoci che con Simone Inzaghi era il primo a uscire, Cristian Chivu l'ha messo al centro".

Giaccherini si è poi sbilanciato su un paragone decisamente importante con due ex giocatori dell'Inter virtuosi del sinistro: "Il mancino di Dimarco è superiore a quello di Roberto Carlos e Alvaro Recoba a livello di balistica".