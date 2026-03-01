Pierluigi Collina, storico arbitro italiano oggi numero uno dei direttori di gara FIFA, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dove, alla luce delle ultime modifiche al protocollo VAR che ora prevedono anche l'intervento sulle seconde ammonizioni errate, ha parlato dell'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo. Se qualcuno mi avesse ascoltato 3 anni fa, sarebbe stato meglio… Sono anni che parliamo del tema della doppia ammonizione e purtroppo finora qualcuno non l’aveva considerata una priorità".