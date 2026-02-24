L'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide a eliminazione diretta della Champions League, centrando il successo nella gara in casa in cinque occasioni su sette (completano il bilancio due pareggi). Una statistica incoraggiante in vista del match di ritorno in programma domani, a San Siro, dove la squadra di Cristian Chivu dovrà rimontare due gol di svantaggio al Bodo/Glimt. 

Sezione: Stats / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 18:37 / Fonte: uefa.com
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
