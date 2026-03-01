Questa Inter "non ha rivali" secondo La Repubblica che, tra le pagine della sua edizione odierna, esalta l'ultima prova di forza della squadra di Chivu. I nerazzurri battono 2-0 il Genoa e volano a +13 dal Milan (oggi in campo all'ora di pranzo a Cremona) ad una settimana dal derby. Un successo che arriva pochi giorni dopo la bruciante eliminazione in Champions League nonostante delle assenze pesanti, su tutte quelle di Lautaro e Dumfries.

La squadra nerazzurra tornava a San Siro "per la prima volta dopo la sconfitta contro il Bodø nel ritorno del play-off di Champions League, senza Lautaro e con Dumfries ancora in cerca della forma, ed era chiamata a dimostrare di non avere perso tocco - si legge -. Prova riuscita: alla rete di Dimarco nel primo tempo è seguita quella su rigore di Çalhanoglu nella ripresa. E con il 2-0 sul Genoa si aggiorna il bilancio di una squadra che in campionato dal derby d'andata ha vinto sempre, tranne contro il Napoli".