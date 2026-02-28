Hakan Calhanoglu, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo interista contro il Genoa: "Zielinski e il rigore? Gli ho chiesto se volesse calciarlo, ma me l'ha lasciato. Sono contento di prendere pian piano il ritmo. Il derby? Guardiamo solamente noi stessi, sicuramente vincere è sempre importante per dare positività al gruppo. Vogliamo continuare così".