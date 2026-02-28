E' Yann Sommer il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Genoa 2-0. Il portiere svizzero, stuzzicato dalla domanda del giornalista, fa un passo indietro: "E' stata una sconfitta dura contro il Bodo, avevamo grandi obiettivi in Champions. Abbiamo perso contro un avversario forte, una grande squadra deve guardare avanti. Abbiamo parlato molto in spogliatoio, ci siamo detti che avremmo potuto fare meglio. Era importante essere concentrati sul Genoa, abbiamo fatto bene".

Come stai?

"Molto bene, veramente molto bene. La stagione è lunga, è normale non essere sempre al top. Mi sento bene anche per come gioca la squadra, fa piacere perché anche oggi abbiamo avuto il controllo della partita e abbiamo difeso bene insieme".

Affronterete il Milan con un grande vantaggio, vi aiuterà ad affrontare il derby?

"Sì, può aiutarci. Però dopo gli ultimi derby abbiamo il grande obiettivo di vincere, anche fuori casa. Un derby si deve sempre vincere, gli ultimi non sono andati bene. Ora siamo in una bella situazione, ma ci sono ancora undici partite. Sappiamo l'importanza della partita, mi piacciono tanto queste sfide. Il derby a Milano è speciale".