Episodio controverso nel corso del secondo tempo di Cremonese-Milan: Giuseppe Pezzella, difensore grigiorosso, sfiora a malapena l'attaccante rossonero Alexis Saelemakers che stramazza al suolo in maniera alquanto plateale. Dopo il putiferio e lo sdegno nei confronti di Alessandro Bastoni per l'episodio che è costato l'espulsione di Pierre Kalulu, arriva questo episodio di plateale simulazione del calciatore belga, al quale l'arbitro Davide Massa ha anche risparmiato un cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare il derby da diffidato. Perbenismo a targhe alterne...