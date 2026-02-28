La UEFA ha definito il cammino delle otto squadre rimaste ancora in corsa fino alla finale di Nyon, con le relative date. Detto che la sfida tra Inter e Benfica è stata programmata per mercoledì 18 marzo alle 16, sono state programmate anche le date della Final Four di Nyon. Ecco il quadro:

Quarti di finale:

Martedì 17 marzo

Atlético de Madrid – Club Brugge (14:00)

Villarreal – Paris Saint-Germain (16:00)

Mercoledì 18 marzo

Real Madrid - Sporting Lisbona (14:00)

Inter - Benfica (16:00)

Semifinali (venerdì 17 aprile): Losanna

Inter / Benfica vs Atlético de Madrid / Club Brugge

Real Madrid / Sporting Lisbona vs Villarreal / Paris Saint-Germain

Finale (lunedì 20 aprile): Losanna

Inter / Benfica / Atlético Madrid / Club Brugge vs Real Madrid / Sporting CP / Villarreal / Paris Saint-Germain