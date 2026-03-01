Arrivato ai microfoni di RAI Radio Uno dopo la partita contro il Genoa, il portiere dell’Inter Yann Sommer commenta la vittoria contro i rossoblu in un match importante da vincere dopo l’eliminazione dalla Champions: “Era una partita molto importante per noi dopo la sconfitta contro il Bodo, così come quella di Lecce dopo la sconfitta dell’andata. La squadra ha fatto bene, abbiamo difeso forte e abbiamo avuto il controllo del match per novanta minuti. Sono molto contento”.

Cosa vi siete detti in questi giorni? Ha sorpreso tutti l’eliminazione in Champions per mano di una squadra che partiva sfavorita sulla carta.

“Sì, è vero ma solo sulla carta. Abbiamo giocato contro una squadra forte, in due partite abbiamo avuto tanti problemi. Il calcio è così a volte, dobbiamo accettare anche questo. In settimana l’importante era rimanere calmi e concentrarsi sulla gara col Genoa, e abbiamo fatto bene in tutti i reparti”.

Che cosa è mancato all’Inter per passare il turno in Champions, al netto dei pali colpiti?

“Abbiamo avuto grandi occasioni nel primo match e avremmo dovuto segnare un gol in più per poter passare il turno. Fuori casa è tutto un po’ diverso, non è una scusa però è così. In casa non abbiamo avuto troppa pressione e loro con due occasioni hanno fatto due gol. Guardiamo avanti, ora c’è il derby”.