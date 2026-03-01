Il Corriere dello Sport giudica positivamente la prova di Michael Fabbri in Inter-Genoa. La partita non complicata aiuta la direzione dell'arbitro che complessivamente ha fischiato 21 falli (25,40 la sua media stagionale in A) estraendo tre cartellini gialli e un rosso (al collaboratore tecnico di De Rossi).

La scelta più delicata avviene nell'area di rigore rossoblu nel secondo tempo, con il rigore concesso all'Inter e poi realizzato da Calhanoglu. La decisione è corretta. "Assegna in campo il penalty, Fabbri, non difficile ma bisogna saperli cogliere: sul cross di Luis Henrique, Amorim ha il braccio destro largo, con la mano sopra la spalla, posizione che rende il tocco sempre punibile, nessun dubbio - scrive il Corsport -. Buono il gol di Dimarco: sul lancio di Mkhitaryan, l’esterno di Chivu è tenuto in gioco da Martin e da Vasquez, che è il penultimo difendente, il check del VAR è stato facile e rapido".