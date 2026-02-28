Dalla sua prima stagione in Serie A, dove è arrivato nel 2019 acquistato dalla Roma, Henrikh Mkhitaryan è uno dei quattro giocatori con almeno 35 gol e 35 assist nel torneo, insieme a Domenico Berardi, Hakan Çalhanoglu e Rafael Leão. In più, dopo la rete contro il Lecce, l'armeno potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta con la maglia dell'Inter, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra maggio e agosto 2021 con la Roma (cinque match consecutivi in quel caso).