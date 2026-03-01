Anche l'ex CT azzurro Roberto Mancini sta vivendo da vicino la preoccupante situazione del conflitto in Medio Oriente. Il TG1 ha raggiunto l'attuale allenatore dell'Al-Sadd che sta raccontando quello che è lo stato delle cose: "Ha cominciato a suonare l'allarme del telefono, con messaggi scritti in arabo e ho sentito 5-6 esplosioni. Eravamo in chiesa per la funzione religiosa quando sono scattati gli allarmi e ci è stato ordinato di tornare immediatamente nelle proprie abitazioni e di non uscire".

Mancini ha aggiunto: "Mi ha chiamato mia mamma che era preoccupata, ma per il momento può stare tranquilla. Vedevamo i Tg nei giorni scorsi e visto il dispiegamento di forze che c'è nel Golfo pensavamo potesse accadere qualcosa, però speravamo che la diplomazia avesse la meglio. Speriamo bene".